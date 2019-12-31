В Крыму 1 и 2 января на маршруты выйдет меньше автобусов
Министерство транспорта Республики Крым сообщило о том, что в первые два дня нового года на маршруты выйдет меньше автобусов, чем обычно.
- В связи с предстоящими новогодними праздниками внесены изменения в движение пассажирского транспорта пригородного, междугороднего и межрегионального сообщения, - говорится в сообщении ведомства.
В Минтрансе РК отметили, что 1 и 2 января 2020 года часть рейсов будет сокращена.
Те, кто желает воспользоваться общественным транспортом для путешествия по Крымскому полуострову и за его пределами, могут узнать график движения в диспетчерских автостанций, которые работаю по «будничному» графику.
Нужную информацию можно получить по «горячему» телефону компании «Крымавтотранс»: +79788357557. Действующее расписание, как и покупка билетов онлайн, доступно на сайте biletik.online и в мобильном приложении Билетик Онлайн.
КП-Крым разместила расписание движения автобусов в крупных городах полуострова в ближайшие в праздничные дни.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU