В Крыму 1 и 2 января на маршруты выйдет меньше автобусов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-31T14:07:25+03:00

Автобусов будет меньше. но вокзалы будут работать в привычном режиме. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Автостанции во время зимних каникул работают в штатном режиме

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Министерство транспорта Республики Крым сообщило о том, что в первые два дня нового года на маршруты выйдет меньше автобусов, чем обычно.

- В связи с предстоящими новогодними праздниками внесены изменения в движение пассажирского транспорта пригородного, междугороднего и межрегионального сообщения, - говорится в сообщении ведомства.

В Минтрансе РК отметили, что 1 и 2 января 2020 года часть рейсов будет сокращена.

Те, кто желает воспользоваться общественным транспортом для путешествия по Крымскому полуострову и за его пределами, могут узнать график движения в диспетчерских автостанций, которые работаю по «будничному» графику.

Нужную информацию можно получить по «горячему» телефону компании «Крымавтотранс»: +79788357557. Действующее расписание, как и покупка билетов онлайн, доступно на сайте biletik.online и в мобильном приложении Билетик Онлайн.

КП-Крым разместила расписание движения автобусов в крупных городах полуострова в ближайшие в праздничные дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU