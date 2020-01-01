Погода в Крыму на 1 января: дождь и тепло до +6

1 Янв. 2020 2020-01-01T06:32:01+03:00

Первый день 2020 года будет дождливым. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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1 января, в среду, в первый день 2020 года, на Крымском полуострове сыро, облачно и ветрено.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Дождь, переходящий в мокрый снег. Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами до 17 м/с., - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Температура воздуха днем +1…+3.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Днем ожидается дождь, мокрый снег. Ветер днем северный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Дождь, переходящий в мокрый снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

В Керчи облачно. Утром дождь. Ветер северо-западный 12-15 м/с. Температура воздуха ночью днем +3…+5°.

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ИСТОЧНИК KP.RU