«В горы лучше не ходить»: МЧС Республики Крым
Крымские спасатели настойчиво советуют любителям отдыха на свежем воздухе отменить походы в горы.
- Будьте благоразумны при планировании прогулок в горно-лесную местность зимой. Изменчивые погодные условия, коварство крымских гор могут сыграть с вами недобрую шутку, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Такая рекомендация относится не только к пешим туристам, но и тем, что планирует штурмовать горные склоны и вершина на автомобилях.
Накануне чрезвычайное ведомство озвучило штормовое предупреждение на первый день нового года. 1 января, как обещают синоптики, гостей и жителей Крымского полуострова после праздничной ночи приведет в чувство дождь, мокрый снег и сильный ветер.
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ИСТОЧНИК KP.RU