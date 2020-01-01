«В горы лучше не ходить»: МЧС Республики Крым

1 Янв. 2020 2020-01-01T09:30:28+03:00

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Крымские спасатели настойчиво советуют любителям отдыха на свежем воздухе отменить походы в горы.

- Будьте благоразумны при планировании прогулок в горно-лесную местность зимой. Изменчивые погодные условия, коварство крымских гор могут сыграть с вами недобрую шутку, - сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Такая рекомендация относится не только к пешим туристам, но и тем, что планирует штурмовать горные склоны и вершина на автомобилях.

Накануне чрезвычайное ведомство озвучило штормовое предупреждение на первый день нового года. 1 января, как обещают синоптики, гостей и жителей Крымского полуострова после праздничной ночи приведет в чувство дождь, мокрый снег и сильный ветер.

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ИСТОЧНИК KP.RU