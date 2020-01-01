Вытаскивали из огня и оказывали помощь в ДТП: МВД Крыма составило топ-5 поступков сотрудников полиции

1 Янв. 2020 2020-01-01T15:19:39+03:00

Капитан полиции бросился в одиночку защищать от вооруженного разбоя. Фото: кадр видео

Люди в погонах спасают жизнь крымчанам

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Подводя итоги 2019 года пресс-служба МВД по Республике Крым обнародовала пять самых ярких случаев, когда сотрудники полиции сумели сберечь жизнь жителям региона.

Весной в Феодосии участковые вытащили пожилую крымчанку из огня: приехали в Щебетовку для проведения обыска, но увидев, что дымится соседний дом, кинулись на выручку женщине, которая не могла покинуть горящее помещение самостоятельно. Она едва не сгорела живьем.

- Мужчины сбили пламя на ее одежде и вынесли пострадавшую на улицу, - отметили в ведомстве.

Двух человек из горящей квартиры полицейские спасли в Евпатории.

А в Алуште сотрудники ГИБДД не позволили женщине, перелезшей за перила моста, совершить опрометчивый шаг.

- Они подошли к ней поближе и схватили за руки, но заплаканная женщина стала кричать и хотела высвободиться, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. -Тогда сотрудник полиции перелез через перила и, держась одной рукой, дал возможность своему коллеге вытащить 50-летнюю крымчанку на пешеходную часть моста.

В Симферопольском районе полицейский спас супругов-пенсионеров от вооруженного разбоя, хотя и был свободен от дежурства.

Его коллеги ехали в гости, когда увидели в Бахчисарайском районе ДТП. Они остановились и помогли женщине-водителю, которая очень сильно ударилась головой.

- Привели пострадавшую в чувство, усадив на заднее сиденье своего и оказав первую помощь, - отметили в ведомстве.

Затем пострадавшая была доставлена в местную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU