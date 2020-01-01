Вытаскивали из огня и оказывали помощь в ДТП: МВД Крыма составило топ-5 поступков сотрудников полиции
Подводя итоги 2019 года пресс-служба МВД по Республике Крым обнародовала пять самых ярких случаев, когда сотрудники полиции сумели сберечь жизнь жителям региона.
Весной в Феодосии участковые вытащили пожилую крымчанку из огня: приехали в Щебетовку для проведения обыска, но увидев, что дымится соседний дом, кинулись на выручку женщине, которая не могла покинуть горящее помещение самостоятельно. Она едва не сгорела живьем.
- Мужчины сбили пламя на ее одежде и вынесли пострадавшую на улицу, - отметили в ведомстве.
Двух человек из горящей квартиры полицейские спасли в Евпатории.
А в Алуште сотрудники ГИБДД не позволили женщине, перелезшей за перила моста, совершить опрометчивый шаг.
- Они подошли к ней поближе и схватили за руки, но заплаканная женщина стала кричать и хотела высвободиться, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. -Тогда сотрудник полиции перелез через перила и, держась одной рукой, дал возможность своему коллеге вытащить 50-летнюю крымчанку на пешеходную часть моста.
В Симферопольском районе полицейский спас супругов-пенсионеров от вооруженного разбоя, хотя и был свободен от дежурства.
Его коллеги ехали в гости, когда увидели в Бахчисарайском районе ДТП. Они остановились и помогли женщине-водителю, которая очень сильно ударилась головой.
- Привели пострадавшую в чувство, усадив на заднее сиденье своего и оказав первую помощь, - отметили в ведомстве.
Затем пострадавшая была доставлена в местную больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU