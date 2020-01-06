2020-01-06T16:01:11+03:00
Общество

«По образу Кончиты Вурст»: В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку

Пользователи соцсетей с иронией оценили подмену [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Фото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VKФото: Жесть Крым • Симферополь • Севастополь/VK
Изменить размер текста:

В Крыму во время новогоднего утренника ребенку вручили сладкий подарок. Шоколадную фигурку в виде Снегурочки решили употребить, но получился конфуз: развернули раскрашенную фольгу, а под ней оказался мужик с бородой.

Фото шоколадной подмены сказочных героев появились в соцсети.

- Вот такое чудо попалось в подарке у ребенка, - гласит сопровождающий снимки пост. - Зацените Снегурочку.

Пользователи соцсети к мелкому происшествию отнеслись с изрядной долей юмора, поделившись своими мнениями в комментариях. Не забыли припомнить звезду «Евровидения»: «Снегурочка сделана по образу Кончиты Вурст»; «Главное, чтобы на вкус был хороший, а форма не так и важна»; «Эта Снегурка из Европы»; «Трансгендер?».

Ранее КП-Крым рассказывала, что в Севастополе произошел скандал со сладкими новогодними гостинцами, которыми детей из малообеспеченных семей, одарили городские чиновники.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе перед Рождеством проверили все храмы и церкви
В Крыму на Рождество туристы собирают грибы и гоняются за бабочками
В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь
«По образу Кончиты Вурст»: В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку
В Крыму ищут суррогатных матерей за полтора миллиона рублей
В Бахчисарайском районе перекрыли дорогу на Ай-Петри
В новогоднюю ночь на ребенка из Симферополя упал аквариум
Художница Ксения Симонова представила уникальную работу к Рождеству Христову
В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах
Названы крымские АЗС, на которых продают фальсификат
В МЧС призвали водителей быть аккуратнее на дорогах в Крыму из-за сильного тумана
Каждый седьмой турист прибыл в Крым из Украины
У мужчины из Симферополя нашли дома крупную партию наркотиков
Аксенов: Крым принял 7 миллионов 430 тысяч туристов в прошлом году