2020-01-06T17:50:54+03:00
Общество

В Крыму на Рождество туристы собирают грибы и гоняются за бабочками

На Южном берегу мирно уживается все времена года [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
В Крыму грибы растут и в январе.В Крыму грибы растут и в январе.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Зимние праздники каждый отмечает по-своему: кто-то отдает должное застолью, более беспокойные идут в поход. Любители отдыха на свежем воздухе, отправляясь в путешествие по Южному берегу, делают массу удивительных открытий.

Незнакомые грибы нельзя собирать и готовить. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Незнакомые грибы нельзя собирать и готовить.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Чуть отошли от Виноградного (окрестности Алушты), а там в лесу, неподалеку от дороги, грибы растут! - делятся впечатлениями непоседы.

На ЮБК бабочки летают в зимнем лесу. Фото: Lina Alekseevna/ Походы по Крыму "Южный ветер"/VK

На ЮБК бабочки летают в зимнем лесу. Фото: Lina Alekseevna/ Походы по Крыму "Южный ветер"/VK

Мало того, когда выглянуло солнышко, то откуда не возьмись вылетела бабочка: невзрачная, серенькая, больше похожая на моль, но все же бабочка!

Заядлые туристы запечатлели свои трофеи на фотокамеры. Когда же продвинулись в глубь лесо-горного массива, к минеральному источнику Ай- Йори, грибы и бабочки исчезли, зато появились припорошенные снегом стволы поваленных деревьев.

В крымском лесу можно увидеть настоящий снег. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В крымском лесу можно увидеть настоящий снег.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- О-о-о, все таки снег существует! - очередная волна эмоций накрыла путешественников.

Кстати, КП-Крым рассказывала, что нельзя жарить, варить грибы, которые вы не знаете: бывалые любители «тихой охоты» советуют даже грузди и маслята отваривать перед употреблением три раза.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Севастополе перед Рождеством проверили все храмы и церкви
В Крыму на Рождество туристы собирают грибы и гоняются за бабочками
В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь
«По образу Кончиты Вурст»: В Симферополе шоколадного Деда Мороза выдавали за Снегурочку
В Крыму ищут суррогатных матерей за полтора миллиона рублей
В Бахчисарайском районе перекрыли дорогу на Ай-Петри
В новогоднюю ночь на ребенка из Симферополя упал аквариум
Художница Ксения Симонова представила уникальную работу к Рождеству Христову
В Крыму подорожал проезд на пригородных маршрутах
Названы крымские АЗС, на которых продают фальсификат
В МЧС призвали водителей быть аккуратнее на дорогах в Крыму из-за сильного тумана
Каждый седьмой турист прибыл в Крым из Украины
У мужчины из Симферополя нашли дома крупную партию наркотиков
Аксенов: Крым принял 7 миллионов 430 тысяч туристов в прошлом году