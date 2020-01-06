В Крыму на Рождество туристы собирают грибы и гоняются за бабочками

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:50:54+03:00

В Крыму грибы растут и в январе. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На Южном берегу мирно уживается все времена года [фото]

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Зимние праздники каждый отмечает по-своему: кто-то отдает должное застолью, более беспокойные идут в поход. Любители отдыха на свежем воздухе, отправляясь в путешествие по Южному берегу, делают массу удивительных открытий.

Незнакомые грибы нельзя собирать и готовить.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Чуть отошли от Виноградного (окрестности Алушты), а там в лесу, неподалеку от дороги, грибы растут! - делятся впечатлениями непоседы.

На ЮБК бабочки летают в зимнем лесу. Фото: Lina Alekseevna/ Походы по Крыму "Южный ветер"/VK

Мало того, когда выглянуло солнышко, то откуда не возьмись вылетела бабочка: невзрачная, серенькая, больше похожая на моль, но все же бабочка!

Заядлые туристы запечатлели свои трофеи на фотокамеры. Когда же продвинулись в глубь лесо-горного массива, к минеральному источнику Ай- Йори, грибы и бабочки исчезли, зато появились припорошенные снегом стволы поваленных деревьев.

В крымском лесу можно увидеть настоящий снег.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- О-о-о, все таки снег существует! - очередная волна эмоций накрыла путешественников.

Кстати, КП-Крым рассказывала, что нельзя жарить, варить грибы, которые вы не знаете: бывалые любители «тихой охоты» советуют даже грузди и маслята отваривать перед употреблением три раза.

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ИСТОЧНИК KP.RU