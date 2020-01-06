В Севастополе перед Рождеством проверили все храмы и церкви

6 Янв. 2020 2020-01-06T19:34:31+03:00

Храмы проверяли на пожаробезопасность. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю

Сотрудники МЧС побывали так же в театре и центре культуры [видео]

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В Севастополе перед Рождеством Христовым сотрудники МЧС провели рейд по храмам и учреждениям культуры и досуга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/753392" frameborder="0"></iframe> В Севастополе перед Рождеством проверили храмы и театры.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю! другой источник

- Обследование прошли свыше трех десятков объектов, где будут проходить рождественские мероприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю.

Главный акцент сделан на проверке эвакуационных путей и выходов, безопасности праздничной иллюминации и электроприборов, наличию огнетушителей и других средств пожаротушения.

Сотрудники чрезвычайного ведомства побывали не только в церквях, но и в академическом театре танца, центре культуры и искусства и на других объектах.

- Выявлены незначительные нарушения требований пожарной безопасности. Однако все они устранялись сразу же, в присутствии инспекторов, - отметили в ведомстве. - В целом можно говорить о готовности как культовых, так и культурных учреждений к праздничным мероприятиям с массовым пребыванием людей.

Кстати, в Рождественскую ночь в церквях и храмах во время богослужений будут дежурить сотрудники МЧС.

Распорядок богослужений в Севастополе и Симферополе можно узнать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU