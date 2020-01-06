В Севастополе перед Рождеством проверили все храмы и церкви
В Севастополе перед Рождеством Христовым сотрудники МЧС провели рейд по храмам и учреждениям культуры и досуга.
В Севастополе перед Рождеством проверили храмы и театры.Видео: пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю! другой источник
- Обследование прошли свыше трех десятков объектов, где будут проходить рождественские мероприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу Севастополю.
Главный акцент сделан на проверке эвакуационных путей и выходов, безопасности праздничной иллюминации и электроприборов, наличию огнетушителей и других средств пожаротушения.
Сотрудники чрезвычайного ведомства побывали не только в церквях, но и в академическом театре танца, центре культуры и искусства и на других объектах.
- Выявлены незначительные нарушения требований пожарной безопасности. Однако все они устранялись сразу же, в присутствии инспекторов, - отметили в ведомстве. - В целом можно говорить о готовности как культовых, так и культурных учреждений к праздничным мероприятиям с массовым пребыванием людей.
Кстати, в Рождественскую ночь в церквях и храмах во время богослужений будут дежурить сотрудники МЧС.
Распорядок богослужений в Севастополе и Симферополе можно узнать здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU