Наталья Поклонская встретит Рождество в семейном кругу в Крыму

7 Янв. 2020 2020-01-07T12:14:36+03:00

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Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская встретит Рождество Христово в Крыму. Об этом она написала на свое странице во Вконтакте.

- В канун сказочного и любимого праздника Рождества Христова хочу пожелать каждому мира и любви. Я знаю, что самые заветные и невероятные желания обязательно сбудутся - надо только верить. Ещё пусть все семьи собираются вместе на Рождество, - пишет Поклонская. - Рождественский сочельник я встречаю в родительском доме в Крыму. Мы вместе с папой - готовим праздничный стол. Потом отправимся в храм на рождественскую службу.

Ранее КП-Крым писала, как на полуострове отмечают христианский праздник - Рождество Христово.

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ИСТОЧНИК KP.RU