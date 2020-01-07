Наталья Поклонская встретит Рождество в семейном кругу в Крыму
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская встретит Рождество Христово в Крыму. Об этом она написала на свое странице во Вконтакте.
- В канун сказочного и любимого праздника Рождества Христова хочу пожелать каждому мира и любви. Я знаю, что самые заветные и невероятные желания обязательно сбудутся - надо только верить. Ещё пусть все семьи собираются вместе на Рождество, - пишет Поклонская. - Рождественский сочельник я встречаю в родительском доме в Крыму. Мы вместе с папой - готовим праздничный стол. Потом отправимся в храм на рождественскую службу.
Ранее КП-Крым писала, как на полуострове отмечают христианский праздник - Рождество Христово.
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ИСТОЧНИК KP.RU