Фоторепортаж: Как в Крыму отмечают Рождество Христово

Во вторник, 7 января, в Крыму, как и во всем христианском мире, отмечают важнейший церковный праздник — Рождество Христово.

Утром 6 января, в Рождественский Сочельник, во всех храмах полуострова прошла Божественная литургия.

В Крыму отмечают Рождество ХристовоФото: Виталий ПАРУБОВ

Ранее КП-Крым писала об основных мероприятиях Рождества Христова в 2020 году, которые пройдут в главных храмах Севастополя и Симферополя.

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В Крыму отмечают Рождество ХристовоФото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму отмечают Рождество ХристовоФото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму отмечают Рождество ХристовоФото: Виталий ПАРУБОВ

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