В Коктебеле на пляже нашли редкую птицу

8 Янв. 2020 2020-01-08T18:53:49+03:00

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В Коктебеле на пляже была обнаружена птица, которая запуталась в рыболовной леске. Как сообщили ученые центра «Безмятежное Море» в беду попала чернозобая гагара. Центрально-европейская популяция этой птицы занесена в Красную книгу России, ее численность оценивается всего 300-400 пар. Бедняжка проглотила кусок сети из лески, который запутался на клюве.

- Очевидцы извлекли снасть, но истощенная гагара погибла, - отмечают ученые центра «Безмятежное Море».

По всей видимости несчастное пернатое несколько дней тому носила губительную «уздечку», которая не давала ей добывать рыбу.

Напоминаем, что в Крыму нередко в рыболовных снастях гибнут краснокнижные дельфины.

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ИСТОЧНИК KP.RU