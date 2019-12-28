2019-12-28T10:56:16+03:00
Общество

В Крыму за год на берег выбросились полтысячи дельфинов

Ученые рассказали, где чаще всего гибнут краснокнижные млекопитающие
Галина КОВАЛЕНКО
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Чаще всего дельфины гибнут в рыболовных сетях. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море» | Serene Sea/VKЧаще всего дельфины гибнут в рыболовных сетях. Фото: ЦИСРММ «Безмятежное Море» | Serene Sea/VK
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У берегов Крымского полуострова за последние два с половиной года зафиксировано около 1200 выбросов краснокнижных дельфинов, из них 468 случилось в этом году.

Ученые Центра «Безмятежное Море» сообщили, что в 2019 году на берегу и в прибрежных водах обнаружено: 254 азовки, 95 афалин, 55 белобочек и 64 дельфина, которые нельзя было "опознать" из-за сильного разложения. Причем 24 особи выбросились живыми.

Чаще всего безжизненные тела "детей моря" находят в Севастополе, на долю которого приходится 39 процентов всех случаев. На втором месте - Сакский район и Евпатория, 30 процентов.

Всего с апреля 2017 года в Крыму зафиксировано 1186 выбросов: 708 азовок, 218 афалин, 113 белобочек и 147 дельфинов неуточненного вида.

- Это - капля в море, ведь на берег выносит малую часть от всех дельфинов, а рыбаки не передают данные о приловах, предпочитая их скрыть. По данным лаборатории Брэма (2011), ежегодно в Крыму не менее 2750 морских млекопитающих гибнут в орудиях рыболовства, - считают эксперты.

Ученые просят о выбросах дельфинов сообщать по телефонам: +7(978)032-68-52 (Viber, WhatsApp, Telegram), +7(916)409-01-48.

ИСТОЧНИК KP.RU

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