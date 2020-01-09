Часть набережной Симферополя сделали пешеходной зоной
Часть улицы Набережная в Симферополе сделали пешеходной зоной. Соответствующий документ опубликовали на сайте администрации города.
- Обеспечить организацию пешеходной зоны с 9 января 2020 года на улице Набережная (участок от улицы Шмидта по направлению движения в сторону сквера имени Георгия Потемкина), - говорится в тексте документа.
Парковка и стоянка для автомобилей на этом участке теперь запрещена.
Ранее КП-Крым писала, что в Симферополе установили скульптуру символу реконструкции набережной Салгира – цапле Симе.
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ИСТОЧНИК KP.RU