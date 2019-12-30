2019-12-30T14:34:42+03:00
Общество

За деньги мецената и без обсуждений: В Симферополе открыт памятник цапле Симе

Памятник символу реконструкции набережной пришелся по вкусу далеко не всем [фото]
Артем АРТЕМОВ
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Символ реконструкции набережной Салгира - цапля СимаСимвол реконструкции набережной Салгира - цапля СимаФото: Артем АРТЕМОВ
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Во вторник, 30 декабря, в Симферополе официально открыли памятник символу реконструкции набережной реки Салгир - цапле Симе.

- Мы знаем историю нашей набережной, что с ней было, и что с ней стало, необходимо было сделать какой-то знак второму ее рождению. Поступило предложение от кузнецов, которые за средства мецената сделали арт-объект, - рассказывает глава горсовета Симферополя Виктор Агеев.

Авторы цапле Симе и глава горсовета Симферополя Виктор Агеев Фото: Артем АРТЕМОВ

Авторы цапле Симе и глава горсовета Симферополя Виктор АгеевФото: Артем АРТЕМОВ

В свою очередь архитектор Кирилл Бабеев - автор концепции реконструкции набережной - на своей странице в Facebook раскритиковал инсталляцию и тот факт, что власти города не посоветовались со специалистами при установке памятника.

- Это наглядный пример того, как можно извратить и испортить хорошую идею. Печально, что в городе процессы появления новых визуальных образов проходят кулуарно, без привлечения архитекторов и на очень низком уровне, - написал он. - Не уверен, что кусок ограждения, лужа, цапля и ковш станет достойным украшением набережной Симферополя. Интересно узнать имена авторов и причастных к созданию этого странного «памятника», выставляющего не в лучшем свете важный для города объект, к реализации которого я имел непосредственное отношение.

В ковш экскаватора кузнецы поместили лягушонка Фото: Артем АРТЕМОВ

В ковш экскаватора кузнецы поместили лягушонкаФото: Артем АРТЕМОВ

- Посоветуется администрация, все утрясут и все будет нормально, - прокомментировал возмущения Виктор Агеев.

По словам одного из автора скульптуры, кузнеца Игоря Ромашенко, на работу мастера потратили около 2,5 месяцев, а вся композиция весит около 300 килограммов.

Арт-объект установлен, его официально открыли, но все еще нет ответа на вопросы: «Кто именно оплатил работу кузнецов и во сколько она обошлась?».

А вот куда делась цапля - неизвестно. Но Агеев предположил, что она живет там, где болото и камыши.

- Я думаю, что она нашла себе другое место, более спокойное, где и дальше живет, и радует жителей микрорайона, где она сегодня живет, - заключил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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