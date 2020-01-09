9 Янв. 2020 2020-01-09T11:02:22+03:00

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Известная певица Слава (Анастасия Сланевская) порадовала своим творчеством гостей и жителей Крымского полуострова. Яркие шоу прошли на ура в нескольких городах Крыма - Керчи, Симферополе и Севастополе. Вот только девушке вдруг стало грустно.

«Немножечко печальки» - пост с таким названием украсил страницу певицы в Instagram.

nastya_slava На меня напала печалька : Певица Слава загрустила в Крыму

- Между грешными сердцами слез умытая печаль, - мило напевает певицы, а затем признается. - Какая-то печалька на меня напала. Такие классные концерты отработали – Керчь, Симферополь… Всех с прошедшими праздниками, с наступающим Старым Новым годом. Все равно какая-то грусть. У-у-у-у! Не понимаю почему, но не все же время веселиться.

Возможно, на артистку навеял грусть снег, который в эти дни выпал в Крыму. Приехала в надежде на южное тепло, а оказалась в средней полосе России.

Поклонники таланта Славы, пытаясь ее развеселить, стали комментировать пост: «Настя, мы уже купили билеты и ждем вас в Самаре. Не грустите! Мы вас любим!»; «Слава – славная, красивая и талантливая!»; «Концерт замечательный – спасибо!»

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ИСТОЧНИК KP.RU