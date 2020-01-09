2020-01-09T11:02:22+03:00
Общество

«На меня напала печалька»: Певица Слава загрустила в Крыму

Артистка дала концерты в Керчи и Симферополе [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Анастасия Сланевская. Фото: Анастасия Сланевская/VKАнастасия Сланевская. Фото: Анастасия Сланевская/VK
Изменить размер текста:

Известная певица Слава (Анастасия Сланевская) порадовала своим творчеством гостей и жителей Крымского полуострова. Яркие шоу прошли на ура в нескольких городах Крыма - Керчи, Симферополе и Севастополе. Вот только девушке вдруг стало грустно.

«Немножечко печальки» - пост с таким названием украсил страницу певицы в Instagram.

nastya_slavanastya_slava
На меня напала печалька : Певица Слава загрустила в Крыму
10806 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Между грешными сердцами слез умытая печаль, - мило напевает певицы, а затем признается. - Какая-то печалька на меня напала. Такие классные концерты отработали – Керчь, Симферополь… Всех с прошедшими праздниками, с наступающим Старым Новым годом. Все равно какая-то грусть. У-у-у-у! Не понимаю почему, но не все же время веселиться.

Возможно, на артистку навеял грусть снег, который в эти дни выпал в Крыму. Приехала в надежде на южное тепло, а оказалась в средней полосе России.

Поклонники таланта Славы, пытаясь ее развеселить, стали комментировать пост: «Настя, мы уже купили билеты и ждем вас в Самаре. Не грустите! Мы вас любим!»; «Слава – славная, красивая и талантливая!»; «Концерт замечательный – спасибо!»

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На дорогах Крыма дежурят сотрудники МЧС и техника на случай сильных снегопадов
В Симферополе с гололедом борются 197 дворников
Утром нового года житель Крыма вышел на улицу и нашел труп тестя
«На меня напала печалька»: Певица Слава загрустила в Крыму
Известный крымский ученый Диана Берестовская ушла из жизни в Рождество
Часть набережной Симферополя сделали пешеходной зоной
На Ай-Петри лыжник сломал ногу
Саки в тройке лидеров среди городов для летнего отдыха россиян на озерах
До +4 градусов и облачно: Погода в Крыму на 9 января
В Симферополе авто врезалось в столб
В Коктебеле на пляже нашли редкую птицу
В Крыму на Рождество заблудились четверо туристов
В Крыму задержали начальника отдела полиции
В Ялте торжественно открыли Пионерский парк
В Симферополе произошло Рождественское чудо: В городе выпал снег
В Крыму ушел из жизни легендарный военрук-ветеран Вил Уразбахтин
Севастополь вошел в топ-5 портовых городов России для отдыха летом
Погода в Крыму на 8 января: мокрый снег, дождь и тепло до +8
В новогоднюю ночь у молодоженов из Ялты украли обручальные кольца и вещей на 2 миллиона
МВД проводит проверку по факту ДТП на трассе «Таврида», в котором погиб человек
В Евпатории стартовал заплыв «моржей» в честь Рождества