В Симферополе произошло Рождественское чудо: В городе выпал снег

8 Янв. 2020 2020-01-08T11:14:38+03:00

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В ночь с 7 на 8 января в Симферополе случилось долгожданное событие: небеса расщедрились на настоящий снег. Горожане и гости столицы региона, проснувшись и выйдя за двери уютных квартир и домов, от удивления начали протирать глаза.

- Все белым-бело, даже не верится, что наконец-то в город пришла настоящая зима, - поделилась с КП-КРым впечатлениями Мария Кумилина, жительница Симферополя. - Мы с детьми специально на Ай-Петри ездили, чтобы в снежки поиграть, а сегодня, пожалуйста, выходи во двор и наслаждайся по полной программе.

Действительно климат Крымского полуострова богат и разнообразен: под Рождество на Южном берегу Крыма любители «тихой охоты» собирают грибы, а экстремалы накатывают снежные трассы на Ай-Петри.

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ИСТОЧНИК KP.RU