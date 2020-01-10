На Украине пересчитали людей, которые ездили в Крым: Не хватает
В Госпогранслужбе Украины собрали данные более четырех тысяч человек, которые, по мнению Киева, незаконно посещали Крым.
- С 2014 года в общей сложности сформировано более 4,1 тысячи дел, - цитируют представителя погранслужбы Андрея Демченко украинские СМИ.
По его словам, иностранцам, которые попали в этот список, закрывают въезд на Украину, а граждан незалежной привлекают к административной ответственности.
Стоит отметить, что за 2019 год на полуострове отдохнуло 7 миллионов 430 тысяч человек, из которых 1,1 миллион приехали из Украины.
Ранее КП-Крым писала, что по мнению экспертов уголовное дело, которое возбудили на Украине из-за запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, ни на что не повлияет.
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ИСТОЧНИК KP.RU