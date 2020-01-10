На Украине пересчитали людей, которые ездили в Крым: Не хватает

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:58:22+03:00

В Госпогранслужбе собрали больше 4 тысяч дел

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В Госпогранслужбе Украины собрали данные более четырех тысяч человек, которые, по мнению Киева, незаконно посещали Крым.

- С 2014 года в общей сложности сформировано более 4,1 тысячи дел, - цитируют представителя погранслужбы Андрея Демченко украинские СМИ.

По его словам, иностранцам, которые попали в этот список, закрывают въезд на Украину, а граждан незалежной привлекают к административной ответственности.

Стоит отметить, что за 2019 год на полуострове отдохнуло 7 миллионов 430 тысяч человек, из которых 1,1 миллион приехали из Украины.

Ранее КП-Крым писала, что по мнению экспертов уголовное дело, которое возбудили на Украине из-за запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту, ни на что не повлияет.

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ИСТОЧНИК KP.RU