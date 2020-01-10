Спасатели будут следить за любителями «ватрушек» в Крымских горах

10 Янв. 2020 2020-01-10T12:28:12+03:00

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Крымские спасатели продолжат дежурить в выходные дни на плато Ай-Петри и Ангарском перевале из-за большого количества отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Практически в каждое дежурство к спасателям обращаются пострадавшие отдыхающие. Ссадины, ушибы, переломы - лишь небольшой перечень травм, при которых людям нужна помощь.

Ранее КП-Крым писала, что на полуострове нет оборудованных трасс для тюбинга, они же «ватрушки», который так популярен на Ай-Петри и Ангарском перевале.

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ИСТОЧНИК KP.RU