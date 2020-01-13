Аксенов пообещал крымским чиновникам работу без выходных

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:15:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году крымские чиновники будут работать без выходных. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал на совещании о ходе реализации нацпроектов.

- Совещания будут по субботам. Потом и на воскресенья перейдем, я найду, как измором взять. В 12 часов и в 16 часов, чтобы на море не могли смыться. Все будет по-новому, чтобы вообще никуда уехать не могли. Будем бороться с проблемами, но результата добьемся. Этот год должен быть годом взятых на себя обязательств, - заявил Аксенов.

Ранее КП-Крым писала, что президент России Владимир Путин в пятницу, 10 января, в Ялте провел совещание о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя.

Глава государства указал, что в регионе надо решить целый ряд проблем - водоснабжение и водоотведение на полуострове, а вопросами экологии никто и никогда не занимался.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU