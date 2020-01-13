2020-01-13T10:15:12+03:00
Общество

Аксенов пообещал крымским чиновникам работу без выходных

Глава Крыма намерен таким образом решить проблемы, которые есть на полуострове
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Сергей Аксенов / FacebookФото: Сергей Аксенов / Facebook
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В этом году крымские чиновники будут работать без выходных. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов рассказал на совещании о ходе реализации нацпроектов.

- Совещания будут по субботам. Потом и на воскресенья перейдем, я найду, как измором взять. В 12 часов и в 16 часов, чтобы на море не могли смыться. Все будет по-новому, чтобы вообще никуда уехать не могли. Будем бороться с проблемами, но результата добьемся. Этот год должен быть годом взятых на себя обязательств, - заявил Аксенов.

Ранее КП-Крым писала, что президент России Владимир Путин в пятницу, 10 января, в Ялте провел совещание о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя.

Глава государства указал, что в регионе надо решить целый ряд проблем - водоснабжение и водоотведение на полуострове, а вопросами экологии никто и никогда не занимался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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