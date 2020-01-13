13 Янв. 2020 2020-01-13T12:50:52+03:00

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В течение двух месяцев на 40 улицах Симферополя появится уличное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

Сейчас светильники устанавливают в районе Новоромановки и аэропорта «Заводское».

Деньги на новое уличное освещение в Симферополе выделили из городского бюджета и бюджета Республики Крым.

Ранее КП-Крым писала, что в понедельник, 13 января, в крымской столице частично отключат свет.

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ИСТОЧНИК KP.RU