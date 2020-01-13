На 40 улицах Симферополя появится уличное освещение
Новые светильники обещают установить до конца марта
Фото: Архив "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В течение двух месяцев на 40 улицах Симферополя появится уличное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Сейчас светильники устанавливают в районе Новоромановки и аэропорта «Заводское».
Деньги на новое уличное освещение в Симферополе выделили из городского бюджета и бюджета Республики Крым.
Ранее КП-Крым писала, что в понедельник, 13 января, в крымской столице частично отключат свет.
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ИСТОЧНИК KP.RU