В Севастополе начали проверку после того, как часть моста упала на ж/д пути

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:28:05+03:00

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В отношении руководства Севавтодора начата служебная проверка из-за ограждения, которое рухнуло на железную дорогу в Инкермане. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

В субботу, 11 января, в Инкермане автомобиль врезался в ограждение моста и уехал в зону железнодорожных путей. Сотрудники Севавтодора убрали поврежденную часть и осмотрели оставшееся ограждение. Осмотр был визуальный, а не инструментальный. На следующий день забор рухнул на железную дорогу, - рассказал вице-губернатор Севастополя Денис Солодовников. - Руководитель Автодора на место не выехал, присутствовал его заместитель.

Сейчас ведется служебное расследование. Готовятся все доклады, по их результатам будут предложены проекты кадровых решений

Напомним, ранее КП-Крым писала, что в воскресенье, 12 января, на железную дорогу возле станции Инкерман-1 упало заграждение с автомобильного моста. Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU