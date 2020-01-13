В Крыму подешевело мясо птицы и подорожали овощи

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:55:01+03:00

Цены выросли на свежие помидоры и огурцы, а также на картофель

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В Крыму зафиксировали снижение цен на кур охлажденных и мороженных. Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.

Кроме того, на 9 января на полуострове снизились цены на рыбу мороженную неразделанную (на 1,01%) и капусту белокочанную (на 0,84%).

В тоже время цены на некоторые овощи выросли: свежие помидоры и огурцы подорожали на 13,98% и 12,41% соответственно, а картофель на 4,27%.

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ИСТОЧНИК KP.RU