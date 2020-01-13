В Крыму подешевело мясо птицы и подорожали овощи
Цены выросли на свежие помидоры и огурцы, а также на картофель
Фото: Архив "КП"Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Крыму зафиксировали снижение цен на кур охлажденных и мороженных. Об этом сообщили в пресс-службе Крымстата.
Кроме того, на 9 января на полуострове снизились цены на рыбу мороженную неразделанную (на 1,01%) и капусту белокочанную (на 0,84%).
В тоже время цены на некоторые овощи выросли: свежие помидоры и огурцы подорожали на 13,98% и 12,41% соответственно, а картофель на 4,27%.
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ИСТОЧНИК KP.RU