2020-01-13T17:40:56+03:00
Экономика

Глава Крыма рассказал, почему игорную зону будут строить на Южном берегу

Власти уже рассматривают заявки от потенциальных инвесторов
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Игорная зона появится на месте этого громадного недостроя в КацивелиИгорная зона появится на месте этого громадного недостроя в КацивелиФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, почему власти отдали под будущую игорную зону "Золотой Берег" участок в Большой Ялте.

Напомним, игорную зону инвестор собирается создавать в южнобережном поселке Кацивели, на территории недостроенного советского санатория. Идея вызвала бурное общественное обсуждение, многие крымчане высказывали недовольство, предлагая властям реализовать инвестпроект в степях северного Крыма, а не на юге.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что игровая зона требует особого подхода.

– Люди, которые играют и готовы оставить в казино деньги, как правило, богатые. Такой человек, прилетая в Крым, хочет, чтобы и аэропорт находился в шаговой доступности, и климат радовал, и были созданы комфортные условия пребывания. Аэропорт Бельбек расположен недалеко от Кацивели и связан с поселком прямой трассой, - приводит слова Аксенова Крымская газета.

Глава республики рассказал, что чиновники провели опрос среди операторов, которые уже реализовали проекты игорных зон в России и заграницей. Все они ответили, что игроки поедут только на южный берег, а Джанкой - бесперспективное направление.

Сергей Аксенов сообщил, что проект уже прошел общественные слушания. Соглашение с инвестором планируется заключить в январе следующего года, сейчас правительство Крыма рассматривает поступившие заявки от потенциальных инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 14 января частично отключат электричество
Симферополь очистят от тканевых торговых палаток
В Крыму появился налог на имущество физлиц
На старый Новый год экс-глава Евпатории признался жене в любви из тюремной камеры
Чиновников привлекут к ответственности за непостроенный приют для животных в Крыму
В Крыму подешевело мясо птицы и подорожали овощи
Глава Крыма рассказал, почему игорную зону будут строить на Южном берегу
Депутат: Украинские спецлужбы хотели взорвать Крымский мост перед приездом Путина
Капремонт моста на улице Гагарина в Симферополе закончат к концу марта
В Севастополе начали проверку после того, как часть моста упала на ж/д пути
Симферополец второй раз подряд стал чемпионом Крыма по борьбе куреш
В Севастополе задержали местного жителя с «солью»
Рубленые раны и травмы головы: Пять человек получили серьезные увечья от катания на Ай-Петри
Более 200 тысяч туристов провели новогодние каникулы в Крыму