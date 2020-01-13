Глава Крыма рассказал, почему игорную зону будут строить на Южном берегу

13 Янв. 2020 2020-01-13T17:40:56+03:00

Игорная зона появится на месте этого громадного недостроя в Кацивели Фото: Анастасия ЖУКОВА

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Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, почему власти отдали под будущую игорную зону "Золотой Берег" участок в Большой Ялте.

Напомним, игорную зону инвестор собирается создавать в южнобережном поселке Кацивели, на территории недостроенного советского санатория. Идея вызвала бурное общественное обсуждение, многие крымчане высказывали недовольство, предлагая властям реализовать инвестпроект в степях северного Крыма, а не на юге.

Глава Крыма Сергей Аксенов пояснил, что игровая зона требует особого подхода.

– Люди, которые играют и готовы оставить в казино деньги, как правило, богатые. Такой человек, прилетая в Крым, хочет, чтобы и аэропорт находился в шаговой доступности, и климат радовал, и были созданы комфортные условия пребывания. Аэропорт Бельбек расположен недалеко от Кацивели и связан с поселком прямой трассой, - приводит слова Аксенова Крымская газета.

Глава республики рассказал, что чиновники провели опрос среди операторов, которые уже реализовали проекты игорных зон в России и заграницей. Все они ответили, что игроки поедут только на южный берег, а Джанкой - бесперспективное направление.

Сергей Аксенов сообщил, что проект уже прошел общественные слушания. Соглашение с инвестором планируется заключить в январе следующего года, сейчас правительство Крыма рассматривает поступившие заявки от потенциальных инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU