2020-01-13T20:02:57+03:00
Общество

На старый Новый год экс-глава Евпатории признался жене в любви из тюремной камеры

Андрея Филонова обвиняют в нанесении ущерба бюджету города на 43 миллиона
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Андрей Филонов и его супруга. Фото: Андрей Филонов/FBАндрей Филонов и его супруга. Фото: Андрей Филонов/FB
Изменить размер текста:

13 января отмечается старый Новый год. Андрей Филонов, экс-глава администрации Евпатории, разместил на своей странице в Facebook трогательный пост, посвященный празднику и своей любимой женщине.

Именно в этот день, 19 лет тому назад он познакомился со своей гражданской супругой.

- Я увидел ее сразу же...как зашел в клуб! – пишет Филонов. Чего ждет любой парень, который находится в состоянии сильного влечения к понравившейся ему девушке? Конечно же, он ждет медленного танца. Первой «формальной» возможности прикоснуться к ее талии... почувствовать ее запах... заглянуть в ее глаза! …Я утонул в ее бездонных карих глазах! Утонул навсегда!

Супружеская чета на фестивале "Солнечный Остров - 2018". Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Супружеская чета на фестивале "Солнечный Остров - 2018".Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Филонов признается, что он «далеко не идеальный мужчина и уж тем более не безупречный муж», но главное, что в семье живет – любовь.

- Она по-настоящему любит только меня. - отмечает Андрей Филонов. - Любимая, я благодарен тебе за то, что ты «случилась» в моей жизни!

Филонова, напомним, задержали в апреле 2019 года. На него завели два уголовных дела по статье «превышение должностных полномочий» (ч.3 ст. 286 УК РФ).

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Симферополе и Севастополе 14 января частично отключат электричество
Симферополь очистят от тканевых торговых палаток
В Крыму появился налог на имущество физлиц
На старый Новый год экс-глава Евпатории признался жене в любви из тюремной камеры
Чиновников привлекут к ответственности за непостроенный приют для животных в Крыму
В Крыму подешевело мясо птицы и подорожали овощи
Глава Крыма рассказал, почему игорную зону будут строить на Южном берегу
Депутат: Украинские спецлужбы хотели взорвать Крымский мост перед приездом Путина
Капремонт моста на улице Гагарина в Симферополе закончат к концу марта
В Севастополе начали проверку после того, как часть моста упала на ж/д пути
Симферополец второй раз подряд стал чемпионом Крыма по борьбе куреш
В Севастополе задержали местного жителя с «солью»
Рубленые раны и травмы головы: Пять человек получили серьезные увечья от катания на Ай-Петри
Более 200 тысяч туристов провели новогодние каникулы в Крыму