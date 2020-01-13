На старый Новый год экс-глава Евпатории признался жене в любви из тюремной камеры

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:02:57+03:00

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13 января отмечается старый Новый год. Андрей Филонов, экс-глава администрации Евпатории, разместил на своей странице в Facebook трогательный пост, посвященный празднику и своей любимой женщине.

Именно в этот день, 19 лет тому назад он познакомился со своей гражданской супругой.

- Я увидел ее сразу же...как зашел в клуб! – пишет Филонов. Чего ждет любой парень, который находится в состоянии сильного влечения к понравившейся ему девушке? Конечно же, он ждет медленного танца. Первой «формальной» возможности прикоснуться к ее талии... почувствовать ее запах... заглянуть в ее глаза! …Я утонул в ее бездонных карих глазах! Утонул навсегда!

Супружеская чета на фестивале "Солнечный Остров - 2018".Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Филонов признается, что он «далеко не идеальный мужчина и уж тем более не безупречный муж», но главное, что в семье живет – любовь.

- Она по-настоящему любит только меня. - отмечает Андрей Филонов. - Любимая, я благодарен тебе за то, что ты «случилась» в моей жизни!

Филонова, напомним, задержали в апреле 2019 года. На него завели два уголовных дела по статье «превышение должностных полномочий» (ч.3 ст. 286 УК РФ).

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ИСТОЧНИК KP.RU