Владельцы крупнейшего торгового центра Севастополя хотят отсудить у правительства 1,5 миллиона рублей

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:42:01+03:00

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Владельцы крупнейшего севастопольского торгового центра "Муссон" требуют от правительства города-героя возместить убытки из-за простоя.

Напомним, деятельность ТРЦ "Муссон" приостановили летом 2018 года по решению суда из-за обнаруженных нарушений пожарной безопасности. Кроме того, предприниматели использовали корпуса, не введенные в эксплуатацию. Открыли корпус только в конце декабря 2018-го. Сотни предпринимателей лишились рабочих мест, не функционировали и спортивные секции, которые размещались в корпусах ТРЦ.

В декабре 2019 ПАО "Муссон" подает иск к правительству Севастополя. Согласно документу, который есть в распоряжении КП-Крым, предприниматели требуют взыскать убытки в виде неполученной прибыли в размере почти 1,5 миллиона рублей, а также уплатить почти 28 тысяч рублей госпошлины и услуги представителя в размере 125 тысяч рублей.

Дело находится в Арбитражном суде, по существу иск еще не рассматривали.

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ИСТОЧНИК KP.RU