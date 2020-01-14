2020-01-14T10:34:41+03:00
Общество

В нескольких районах Симферополя отключат воду

Из-за ремонта сетей водоснабжения
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В нескольких районах Симферополя отключат воду из-за ремонта водопроводов. Об этом сообщили ГУП «Вода Крыма».

Водоснабжения не будет с 22.00 14 января до 22.00 15 января в следующих районах: Марьино, Студгородок, Старый город.

Кроме того, воды не будет по улицам: Киевская (от гостиницы Москва до площади Куйбышева), Бородина, Куйбышева, Лермонтова, Воровского, Первомайская, Беспалова, Генерала Родионова, Луговая, Жильцовой, Тургенева, проспект Победы, Кечкеметская (дома №94-198 и №91-203), Ковыльная (частный сектор, дома №86-94), Битак, Петровская Балка.

Также отключат микрорайон улиц Мате Залки, 51 Армии, Солнечная Долина, Айкаван, Ана-Юрт, Белое, Каменка, Хошкельды, Сергеевка, Новосергеевка, Свобода, садовый товарищества «Горки» и «Строитель», Акрополис и село Строгоновка

Ранее КП-Крым писала, где в Симферополе и Севастополе отключат электричество 14 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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