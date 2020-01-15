2020-01-15T12:58:27+03:00
Происшествия

Надоело ждать: На улице Гагарина в Симферополе протаранили ограждение моста

Капремонт объекта обещают закончить до конца марта [Фото]
Артем АРТЕМОВ
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Фото прислал КП-Крым очевидецФото прислал КП-Крым очевидец
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Неизвестный на автомобиле протаранил бетонные блоки и заграждения на мосту на улице Гагарина в Симферополе, где идут ремонтные работы.

Как сообщили КП-Крым очевидцы, ЧП случилось этой ночью. На месте сломаны доски, раздавлены пластиковые блоки заграждения.

По следам от машинного масла можно точно проследить траекторию, по которой ехала машина.

Фото прислал КП-Крым очевидец

Фото прислал КП-Крым очевидец

Ранее КП-Крым писала, что реконструкцию моста на улице Гагарина закончат к концу марта. Во время работ выяснилось, что некоторые балки находятся в аварийном состоянии, сейчас подрядчик ждет двадцать новых железобетонных конструкций, которые доставят 28 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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