Президент был прав: В Крыму чаще справляют поминки, чем именины

15 Янв. 2020 2020-01-15T14:58:36+03:00

Изменить размер текста: A A

На Крымском полуострове людей больше умирает, чем появляется на белый свет.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию выразил свою обеспокоенность демографической ситуацией в стране. И для такого заявления у главы государства есть все основание.

По информации Крымстата, за 10 месяцев 2019 года в Крыму родилось 17109 человек, а умерло 24 669. Причем в 2018 году новорожденных было 18744, а ушедших - 24 853.

С 2018 по 2019 выросла и младенческая смертность - с 70 до 82 человек. В итоге естественная убыль населения составила 6960 человек в 2019 году, против 6109 в 2018-м.

Не лучше демографическая ситуация и в Севастополе: новорожденных - 3926 (2018 год - 4044). Умерло же 5337 мужчин и женщин (5152 в 2018-м), из них малышей до 1 года 15 (против 12 годом ране). Естественная убыль населения в прошлом году составила 1411 человек, против 1108 в 2018-м.

Глава страны для того, чтобы исправить ситуацию предложил принять ряд мер, в том числе начать с января 2020 года выдавать материнский капитал на рождение первенца.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU