В Симферополе отметят годовщину Переяславской рады

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:41:41+03:00

По традиции люди соберутся возле бюста Богдана Хмельницкого

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По традиции, 18 января, в Симферополя отметят годовщину Переяславской рады. В этом году историческому событию будет 366 лет.

Ранее КП-Крым писала, как в прошлом году отмечали годовщину воссоединения Руси.

На мероприятии присутствовали официальные лица республики, делегации из Донецкой и Луганской народных республик. Они выступили на митинге и возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницкому.

СПРАВКА КП:

Переяславская рада - собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким. Оно состоялось 18 января в Переяславе. Тогда приняли решение об объединении Войска Запорожского с Русским царством.

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ИСТОЧНИК KP.RU