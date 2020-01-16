В Симферополе отметят годовщину Переяславской рады
По традиции, 18 января, в Симферополя отметят годовщину Переяславской рады. В этом году историческому событию будет 366 лет.
Ранее КП-Крым писала, как в прошлом году отмечали годовщину воссоединения Руси.
На мероприятии присутствовали официальные лица республики, делегации из Донецкой и Луганской народных республик. Они выступили на митинге и возложили цветы к памятнику Богдану Хмельницкому.
СПРАВКА КП:
Переяславская рада - собрание представителей запорожского казачества во главе с гетманом Богданом Хмельницким. Оно состоялось 18 января в Переяславе. Тогда приняли решение об объединении Войска Запорожского с Русским царством.
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ИСТОЧНИК KP.RU