Больше ста миллионов: Власти Симферополя уточнили стоимость приюта для животных
В Симферополе строительство приюта для бродячих животных идет со срывами сроков, за что могут наказать местных чиновников.
Гуманный и нужный проект стоит немалых денег. Первый этап реализации - около 50 миллионов рублей, второй - 55 миллионов рублей. Такие цифры озвучили в пресс-службе администрации Симферополя.
В Симферополе построили половину приюта для бездомных животных .В кадре - Алла Кудряшова, начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя. Видео: пресс-служба администрации Симферополя.
- Первый этап уже завершен, однако есть определенные замечания к подрядной организации по качеству строительно-монтажных работ, которые устраняются исполнителем, - сообщает Алла Кудряшова, начальник департамента капитального строительства администрации.
Речь идет о возведение одноэтажного здания с хозяйственной зоной, пищеблоком, обустройстве различных вольеров для содержания 148 здоровых животных. Правда, при приемке в готовых объектах нашли массу недоделок, которые подрядчик должен исправить.
Теперь на повестке строительство ветеринарной клиники, где будут лечить и стерилизовать бездомных животных, которых затем оставят жить в приюте или отдадут в добрые руки.
По словам Кудряшовой, пока неясно где взять деньги на ветклинику: - У муниципального образования нет полномочий по оказанию медицинской помощи животным.
Нужно отметить, что прокуратура уже начала проверку всех нюансов строительства приюта на улице Крымская правда, 6, в Симферополе.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU