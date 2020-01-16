2020-01-16T18:48:18+03:00
Общество

Больше ста миллионов: Власти Симферополя уточнили стоимость приюта для животных

Пока завершен первый этап строительства, да и то с изъянами [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Приют строят на улице Крымская правда, 6.Приют строят на улице Крымская правда, 6.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе строительство приюта для бродячих животных идет со срывами сроков, за что могут наказать местных чиновников.

Гуманный и нужный проект стоит немалых денег. Первый этап реализации - около 50 миллионов рублей, второй - 55 миллионов рублей. Такие цифры озвучили в пресс-службе администрации Симферополя.

В Симферополе построили половину приюта для бездомных животных .В кадре - Алла Кудряшова, начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя. Видео: пресс-служба администрации Симферополя.

- Первый этап уже завершен, однако есть определенные замечания к подрядной организации по качеству строительно-монтажных работ, которые устраняются исполнителем, - сообщает Алла Кудряшова, начальник департамента капитального строительства администрации.

Речь идет о возведение одноэтажного здания с хозяйственной зоной, пищеблоком, обустройстве различных вольеров для содержания 148 здоровых животных. Правда, при приемке в готовых объектах нашли массу недоделок, которые подрядчик должен исправить.

Теперь на повестке строительство ветеринарной клиники, где будут лечить и стерилизовать бездомных животных, которых затем оставят жить в приюте или отдадут в добрые руки.

По словам Кудряшовой, пока неясно где взять деньги на ветклинику: - У муниципального образования нет полномочий по оказанию медицинской помощи животным.

Нужно отметить, что прокуратура уже начала проверку всех нюансов строительства приюта на улице Крымская правда, 6, в Симферополе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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