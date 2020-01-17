2020-01-17T11:51:17+03:00
Происшествия

В отношении крымского бандеровца, готовившего теракт, возбудили еще одно уголовное дело

Олег Приходько находится в СИЗО с октября 2019 года
Анастасия ЖУКОВА
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Олег Приходько. Фото: FacebookОлег Приходько. Фото: Facebook
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В отношении жителя Сакского района Крыма Олега Приходько, который подозревается в подготовке теракта в Крыму, возбудили еще одно уголовное дело.

Напомним, Приходько задержали сотрудники ФСБ в октябре прошлого года. По данным следствия, 61-летний мужчина планировал устроить взрыв в административном здании. Во время обыска оперативники нашли у него в гараже готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Олег Приходько состоит в украинских экстремистских организациях неонацистской направленности. В частности, связан с запрещенной в России партией "Свобода", большой поклонник Степана Бандеры.

В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления взрывных устройств (ст.223.1. УК РФ) и подготовки теракта (ст. 205 УК РФ).

Как сообщил в соцсетях адвокат приходько Назим Шейхмамбетов, Приходько стал фигурантом еще одного уголовного дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

- Данное уголовное дело соединено с возбужденным ранее, - отметил защитник.

По его словам, Олег Приходько свою вину отрицает. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.

Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ

ИСТОЧНИК KP.RU

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