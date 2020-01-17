В отношении крымского бандеровца, готовившего теракт, возбудили еще одно уголовное дело
В отношении жителя Сакского района Крыма Олега Приходько, который подозревается в подготовке теракта в Крыму, возбудили еще одно уголовное дело.
Напомним, Приходько задержали сотрудники ФСБ в октябре прошлого года. По данным следствия, 61-летний мужчина планировал устроить взрыв в административном здании. Во время обыска оперативники нашли у него в гараже готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Олег Приходько состоит в украинских экстремистских организациях неонацистской направленности. В частности, связан с запрещенной в России партией "Свобода", большой поклонник Степана Бандеры.
В отношении крымчанина возбудили уголовное дело по факту незаконного изготовления взрывных устройств (ст.223.1. УК РФ) и подготовки теракта (ст. 205 УК РФ).
Как сообщил в соцсетях адвокат приходько Назим Шейхмамбетов, Приходько стал фигурантом еще одного уголовного дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
- Данное уголовное дело соединено с возбужденным ранее, - отметил защитник.
По его словам, Олег Приходько свою вину отрицает. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.
Крым. Сакский район. Задержание украинского неонациста, готовившего теракт.Оперативное видео ФСБ
ИСТОЧНИК KP.RU