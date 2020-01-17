Измученную хозяевами собаку из Симферополя пришлось спасать полицейским
«Собак прикована цепью, умирает от голода» - такие душераздирающие посты разместили в социальных сетях крымские волонтеры. Привлекла внимание общественности и публикация КП-Крым .
Собаку опекают волонтеры. Фото: Анна Крымская/VK
Общими усилиями замученного пса по кличке "Лео" удалось вытащить из собачьего «Освенцима». Хозяева держали его на цепи, но по словам соседей, не кормили и постоянно избивали.
Зоозащитники рассказали, что освободить пса им помогли сотрудники полиции, прокуратуры и просто хорошие люди.
Собака истощена до предела. Фото: Анна Крымская/VK
- "Лео" свободен. На стационаре, - рассказала Анна Крымская, зоозащитница из Симферополя на своей странице в соцсети. - Что имеем на данный момент: крайняя степень истощения, полный список грибков и всяких бяк в ушках и по всему телу, возможно есть проблемы с поджелудочной железой. Но даже в таком состоянии - "Лео" чудесный и ласковый пес.
Собака сегодня проходит обследование и лечение в ветклинике.
- Крымчане, если на ваших глазах истязают животных - звоните в полицию, наряд приезжает за 10 минут! – призываю волонтеры.
В пресс-службе МВД по РК инцидент пока не прокомментировали, сообщив, что информация уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU