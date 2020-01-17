2020-01-17T14:50:22+03:00
Общество

Измученную хозяевами собаку из Симферополя пришлось спасать полицейским

Пса держали на цепи, не кормили и часто избивали [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Лео сидел на цепи без еду и воды. Фото: Maria Rudakova‎/КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ", г.Симферополь/FBЛео сидел на цепи без еду и воды. Фото: Maria Rudakova‎/КРОО "ВЕРНЫЙ ДРУГ", г.Симферополь/FB
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«Собак прикована цепью, умирает от голода» - такие душераздирающие посты разместили в социальных сетях крымские волонтеры. Привлекла внимание общественности и публикация КП-Крым .

Собаку опекают волонтеры. Фото: Анна Крымская/VK

Собаку опекают волонтеры. Фото: Анна Крымская/VK

Общими усилиями замученного пса по кличке "Лео" удалось вытащить из собачьего «Освенцима». Хозяева держали его на цепи, но по словам соседей, не кормили и постоянно избивали.

Зоозащитники рассказали, что освободить пса им помогли сотрудники полиции, прокуратуры и просто хорошие люди.

Собака истощена до предела. Фото: Анна Крымская/VK

Собака истощена до предела. Фото: Анна Крымская/VK

- "Лео" свободен. На стационаре, - рассказала Анна Крымская, зоозащитница из Симферополя на своей странице в соцсети. - Что имеем на данный момент: крайняя степень истощения, полный список грибков и всяких бяк в ушках и по всему телу, возможно есть проблемы с поджелудочной железой. Но даже в таком состоянии - "Лео" чудесный и ласковый пес.

Собака сегодня проходит обследование и лечение в ветклинике.

- Крымчане, если на ваших глазах истязают животных - звоните в полицию, наряд приезжает за 10 минут! – призываю волонтеры.

В пресс-службе МВД по РК инцидент пока не прокомментировали, сообщив, что информация уточняется.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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