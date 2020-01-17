В Ялте продлен арест мужчине, который 2 месяца держал девушку в сексуальном рабстве

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:42:40+03:00

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В Ялте продолжаются судебные процессы над мужчиной, который больше двух месяцев удерживал и насиловал в своем гараже молодую девушку.

- Уголовное дело вернули на дополнительное расследование, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Ялтинского городского суда. - Обвиняемому продлена мера пресечения в виде содержания по стражей.

Мужчина, который находится в СИЗО с октября 2018 года, пробудет за решеткой до 18 марта 2020 года.

Напомним, что в августе 2018 года 24-летняя девушка, приняв предложение незнакомца, пошла к нему в гости поздним вечером. В итоге кавалер закрыл ее в гараже, где насильно удерживал.

Девушку, которую обвиняемый превратил в секс-рабыню, полиция нашла и освободила только в октябре. Спустя 2 месяца. Подозреваемого задержали и возбудили против него уголовное дело.

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Жительница Ялты два месяца пробыла в секс-рабстве.Насильник держал 24-летнюю девушку в железном гараже-лачуге. Правоохранителям удалось вызволить девушку из плена. Крымские оперативники сняли на видео лачугу, где подозреваемый удерживал свою случайную знакомую. - Закрывал на три замка. На окнах - решетки. Здесь она провела два месяца, - говорит сам подозреваемый. Видео: пресс-служба МВД по Республике Крым

ИСТОЧНИК KP.RU