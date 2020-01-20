Праздники закончились: Елку на площади имени Ленина в Симферополе начали разбирать

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:46:30+03:00

Всего в крымской столице к праздникам их установили шесть

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Новогоднюю елку на площади Ленина в Симферополе демонтируют.

Ранее КП-Крым писала, что демонтаж елок, праздничных иллюминаций и фотозон начнут после 19 января.

Всего в крымской столице к Новому году установили елки в шести местах: на площади и бульваре имени Ленина, возле кинотеатра «Симферополь» , на пересечении улиц Горького и Пушкина, а также в «Детском парке».

За время праздников, к счастью, никаких ЧП с праздничными конструкциями в этом году не было.

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ИСТОЧНИК KP.RU