Праздники закончились: Елку на площади имени Ленина в Симферополе начали разбирать
Всего в крымской столице к праздникам их установили шесть
Новогодний символ вернется через годФото: Анна КИРИЕНКО
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Новогоднюю елку на площади Ленина в Симферополе демонтируют.
Ранее КП-Крым писала, что демонтаж елок, праздничных иллюминаций и фотозон начнут после 19 января.
Всего в крымской столице к Новому году установили елки в шести местах: на площади и бульваре имени Ленина, возле кинотеатра «Симферополь» , на пересечении улиц Горького и Пушкина, а также в «Детском парке».
За время праздников, к счастью, никаких ЧП с праздничными конструкциями в этом году не было.
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ИСТОЧНИК KP.RU