Комитет по охране культурного наследия Крыма отдадут Министерству культуры
Госкомитет по охране культурного наследия Крыма присоединят к Министерству культуры республики.
- Это соответствует федеральной модели, где функции по сохранению и популяризации историко-культурного наследия осуществляются Министерством культуры РФ, - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
По его словам, объединение двух структур поможет оптимизировать госвласть в республики.
Ранее КП-Крым писала, что Сергей Аксенов рассказал о снижении цен на топливо в Крыму.
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ИСТОЧНИК KP.RU