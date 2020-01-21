Комитет по охране культурного наследия Крыма отдадут Министерству культуры

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:57:53+03:00

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Госкомитет по охране культурного наследия Крыма присоединят к Министерству культуры республики.

- Это соответствует федеральной модели, где функции по сохранению и популяризации историко-культурного наследия осуществляются Министерством культуры РФ, - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, объединение двух структур поможет оптимизировать госвласть в республики.

Ранее КП-Крым писала, что Сергей Аксенов рассказал о снижении цен на топливо в Крыму.

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ИСТОЧНИК KP.RU