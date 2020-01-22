В Симферополя отправили на консервацию приют для животных
В столице Крыма затягивается строительство приюта для бездомных собак и кошек.
- Провести консервацию объекта незавершенного строительства «Строительство приюта для животных по адресу: г. Симферополь, ул. Крымской Правды,6, - сообщается в постановлении, которое подписала Елена Проценко, глава администрации города Симферополя.
Все работы планируется завершить до 31 декабря этого года.
В официальной бумаге прописали и цену вопроса: «2019 год – 161 280,00 руб.;
2020 год – 1 138 800,00 руб.» Итого:1 300 рублей.
На сегодня приютом для Шариков и Мурок, на который уже потратили несколько десятков миллионов рублей, заинтересовалась крымская прокуратура. Результаты проверки станут известны в конце января.
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ИСТОЧНИК KP.RU