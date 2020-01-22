2020-01-22T12:43:06+03:00
Общество

В Симферополя отправили на консервацию приют для животных

На работы потратят 1,3 миллион рублей
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Приют строят на улице Крымская правда.Приют строят на улице Крымская правда.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В столице Крыма затягивается строительство приюта для бездомных собак и кошек.

- Провести консервацию объекта незавершенного строительства «Строительство приюта для животных по адресу: г. Симферополь, ул. Крымской Правды,6, - сообщается в постановлении, которое подписала Елена Проценко, глава администрации города Симферополя.

Все работы планируется завершить до 31 декабря этого года.

В официальной бумаге прописали и цену вопроса: «2019 год – 161 280,00 руб.;

2020 год – 1 138 800,00 руб.» Итого:1 300 рублей.

На сегодня приютом для Шариков и Мурок, на который уже потратили несколько десятков миллионов рублей, заинтересовалась крымская прокуратура. Результаты проверки станут известны в конце января.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двух коров сбили на Евпаторийском шоссе в Симферополе
В Симферополе бомж украл сумку у пенсионерки
В Симферополя отправили на консервацию приют для животных
Подари книгу ребенку: Крымчан приглашают к участию в благотворительной акции
Украинец пытался ввезти в Крым детали для сельхозтехники
Аксенов: Крым ждет нового куратора
Появился топ-10 самых желанных курортов Крыма для отдыха-2020
В Симферополе «заварили» пешеходный переход
Погода в Крыму на 22 января: Облачно и тепло до +9
«Второй раз убью уже наверняка!»: В Севастополе Харатьян сомкнул пальцы на шее Боярского
В Симферополе и Севастополе 22 января частично пропадет электричество
Очередной хвостатый мостостроитель с острова Тузла нашел себе семью
Крымчане смогут сменить оператора в любом МФЦ
По примеру Ялты: В Симферополе разыскивают новых дворников
ЧП в Севастополе: Разбирали дом-развалюху, а нашли немецкую мину
Метель и много снега: В Крыму объявили штормовое предупреждение
Комитет по охране культурного наследия Крыма отдадут Министерству культуры
Феодосиец едва не утонул в собственной «Ниве», заехав в Очистные
Очередной фейковый маньяк объявился в Феодосии