Стало известно, когда подорожает газ в Крыму

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:05:14+03:00

Первый раз голубое топливо подорожает 1 февраля, а второй - 1 июля

Изменить размер текста: A A

С 1 февраля в Крыму один кубический метр газа для бытовых нужд будет стоить 5,56 рубля при потреблении до 3,5 тысяч кубических метров в год.

Как сообщили в пресс-службе Госкомцена Крыма, если лимит будет превышен, то тогда цена за кубометр вырастит до 8,65 рубля.

Стоит отметить, что 1 июля цены снова поднимутся, кубометр газа будет стоить 6,03 рубля, если не исчерпан лимит в 3,5 тысяч кубометров в год, и 8,7 рублей, если лимит превышен.

Ранее КП-Крым писала, как изменятся тарифы в Крыму в 2020 году.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU