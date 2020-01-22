Стало известно, когда подорожает газ в Крыму
С 1 февраля в Крыму один кубический метр газа для бытовых нужд будет стоить 5,56 рубля при потреблении до 3,5 тысяч кубических метров в год.
Как сообщили в пресс-службе Госкомцена Крыма, если лимит будет превышен, то тогда цена за кубометр вырастит до 8,65 рубля.
Стоит отметить, что 1 июля цены снова поднимутся, кубометр газа будет стоить 6,03 рубля, если не исчерпан лимит в 3,5 тысяч кубометров в год, и 8,7 рублей, если лимит превышен.
Ранее КП-Крым писала, как изменятся тарифы в Крыму в 2020 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU