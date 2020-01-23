Кавказцу, который убил севастопольца за отказ станцевать лезгинку, выдвинули обвинения
Севастопольская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против подозреваемого в убийстве: в поножовщине, случившейся в баре «Бенефис», погиб отец двоих малолетних детей.
43-летнего уроженца Кавказа обвиняют сразу по двум статьям: ч. 2 ст. 213 (хулиганство), п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений).
Обвиняемый и два его два приятеля приехали в Севастополь работать на стройке. В феврале 2019 года они пришли пьяные в бар «Бенефис». Там, как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, один из мужчин причинил телесные повреждения двоим гражданам и совершил убийство одного из посетителей.
По одной из версий мужчина погиб за отказ танцевать лезгинку.
- Ждем суда, - сказала КП-Крым Эрика Сытник, вдова погибшего.
На сегодняшний день обвиняемый находится в СИЗО, а его приятелей разыскивают правоохранители.
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ИСТОЧНИК KP.RU