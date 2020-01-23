Аксенов назвал участников марша Чубарова провокаторами
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Чубарова и его соратников, которые организуют марш на полуостров, профессиональными провокаторами, которые привыкли использовать людей для достижения своих целей.
- Если дело дойдет до попыток незаконного пересечения границы, до попыток вторжения на территорию России, то такие действия, безусловно, будут пресекаться в соответствии с законом, - написал Аксенов на своей странице в соцсети Вконтакте.
По его словам, украинской власти стоит задуматься о последствиях провокации, которую рекламируют ее подопечные.
- В российском Крыму хватит сил образумить любого шантажиста, - заключил глава республики.
Как ранее писала КП-Крым, глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров запланировал 2 мая провести марш на полуостров.
Он хочет пересечь границу Украины с Россией в пункте пропуска «Чонгар» и не исключает вариант силового прорыва.
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ИСТОЧНИК KP.RU