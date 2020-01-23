Власти Симферополя попросили полицию разобраться с попрошайками в городе

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:04:23+03:00

Больше всего проблем они создают на перекрестках, где рискуют своими жизнями и мешают водителям

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Глава администрации Симферополя Елена Проценко попросила полицию разобраться с попрошайками в городе.

- К большому сожалению, данные факты далеко не единичны на улицах нашего города, - приводит слова Проценко пресс-служба администрации крымской столицы.

По ее словам, особую проблему они создают на оживленных перекрестках, подвергая свою жизнь опасности и создавая трудности водителям.

Ранее КП-Крым писала, что во вторник, 28 января часть Симферополя и Симферопольского района останутся без воды из-за ремонта сетей водоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU