Власти Симферополя попросили полицию разобраться с попрошайками в городе
Глава администрации Симферополя Елена Проценко попросила полицию разобраться с попрошайками в городе.
- К большому сожалению, данные факты далеко не единичны на улицах нашего города, - приводит слова Проценко пресс-служба администрации крымской столицы.
По ее словам, особую проблему они создают на оживленных перекрестках, подвергая свою жизнь опасности и создавая трудности водителям.
Ранее КП-Крым писала, что во вторник, 28 января часть Симферополя и Симферопольского района останутся без воды из-за ремонта сетей водоснабжения.
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ИСТОЧНИК KP.RU