2020-01-23T18:02:13+03:00
Общество

В Феодосии спасатели вытащили застрявших в теплотрассе собак

Животные не получили повреждений
Галина КОВАЛЕНКО
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Домашние животные не могут жить без человеческой заботы. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Домашние животные не могут жить без человеческой заботы. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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В диспетчерскую службу МЧС очевидцы сообщили, что в Феодосии по улице Симферопольское шоссе, дом 35, в теплотрассе застряли две собака - взрослая и щенок. Бедолаги не могут самостоятельно покинуть «западню».

Крымские спасатели, прибыв на место, увидели, что животные каким-то образом попали под плиты теплотрассы.

- С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники «КРЫМ-СПАС» расширили пространство между плитами, - сообщили в пресс-службе МЧС Р.

Сотрудники чрезвычайного ведомства аккуратно вытащили собак из ловушки.

Животных взяли под свою опеку волонтеры.

Напоминаем, что в Евпатории, чтобы вытащить кошку из вентиляционной шахты, в подъезде дома и вовсе пробили стену. Бедная Мурка просидела в неволе пять дней и своим мяуканьем извела жильцов многоэтажки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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