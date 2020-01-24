Главную мечеть Крыма мастера из Турции начнут расписывать весной

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:05:19+03:00

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В Симферополе на строительстве Соборной мечети Джума Джами заняты сотрудники компании из Турции, которая специализируется на возведении культовых сооружений. Турецкие мастера так же будут заниматься росписью внутри зданий.

- Работы по росписи начнутся через три месяца, не раньше, - сообщили КП-Крым в пресс-службе ЦРО ДУМК.

Для внутреннего убранства будут широко использовать традиционные для мусульман орнаменты, в том числе с изображением тюльпана.

Соборная мечеть Джума Джами – это масштабный комплекс, который строится на века, поэтому все работы производятся со строгим соблюдением технологии, из качественных материалов, которые приходится завозить на полуостров. На сегодняшний день готовность объекта около 60 процентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU