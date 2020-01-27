2020-01-27T14:56:00+03:00
Происшествия

Появилось видео с места гибели трех человек: ДТП случилось в Симферопольском районе

Крымские спасатели освобождали пострадавших людей, зажатых в салонах авто [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Авария произошла, когда уже стемнело. Фото: ГУ МЧС России по Республике КрымАвария произошла, когда уже стемнело. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым
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Вечером в Симферопольском районе случилась дорожная авария, унесшая жизни 3 человек, столько же с травмами различной тяжести были госпитализированы.

В Симферопольском районе произошла жуткое ДТП: 3 человека погибли в лобовом столкновении .Видео: ГУ МЧС России по Республике Крым

Последствия аварии ликвидировали спасатели: освобождали пострадавших из покореженных автомобилей, не давали загореться тому, что совсем недавно называлось легковыми автомобилям.

К таким ужасным последствиям, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, привело лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ 21099 и «Mitsubishi».

Почему произошла трагедия и кто виноват - ответы на эти вопросы предстоит найти экспертам правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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