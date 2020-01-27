Появилось видео с места гибели трех человек: ДТП случилось в Симферопольском районе
Вечером в Симферопольском районе случилась дорожная авария, унесшая жизни 3 человек, столько же с травмами различной тяжести были госпитализированы.
В Симферопольском районе произошла жуткое ДТП: 3 человека погибли в лобовом столкновении .Видео: ГУ МЧС России по Республике Крым
Последствия аварии ликвидировали спасатели: освобождали пострадавших из покореженных автомобилей, не давали загореться тому, что совсем недавно называлось легковыми автомобилям.
К таким ужасным последствиям, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым, привело лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ 21099 и «Mitsubishi».
Почему произошла трагедия и кто виноват - ответы на эти вопросы предстоит найти экспертам правоохранительных органов.
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ИСТОЧНИК KP.RU