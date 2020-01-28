Кот Мостик ищет хозяев для 57 собак с острова Тузла
Рыжий талисман стройки века, вопреки байкам о неприязни собак и кошек, занялся устраивать судьбу своих хвостатых коллег. Никаких распрей между «мяу-мяу» и «гав-гав»!
- За прошедшую неделю 3 собаки нашли хозяев в Керчи, - сообщает кот Мостик в соцсетях. - Один щенок отправился в Абинск. Ждут пушистого друга с Крымского моста и в станице Кущевская.
На острове Тузла в Керченском проливе сейчас остается 28 взрослых собак и 29 щенков, которым нужен новый дом. Здесь была промбаза мостостроителей. Но стройка закончилась, часть собак уехала с вахтовиками, часть осталась.
Кот Мостик же, чтобы пристроить бездомных, даже организовал «горячую линию».
Все люди с добрым сердцем, которым нужен верный друг, могут выбрать себе питомца среди «островитян», позвонив по телефону: +7(916)906-92-53.
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ИСТОЧНИК KP.RU