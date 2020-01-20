Собак с Крымского моста можно забрать домой

Через Крымский мост пошли пассажирские поезда. Стройка века стала частью истории. Промышленная база на острове Тузла, что в Керченском проливе, потеряла свое былое стратегическое значение. Теперь здесь нет прежней рабочей суеты, зато на острове осталось целое подразделение собак. Но хвостатые на Тузле не брошены на произвол - о них заботятся мостостроители и зоозащитники. Теперь принять участие в их судьбе могут и все желающие.

ОТКУДА СОБАКИ НА ТУЗЛЕ

Вожак всех хвостатых острова - пес по кличке Цыган - особа известная.

Пес Цыган с Крымского моста - коллега и друг кота Мостика .Видео: кот Моста/VK

Все потому, что общается с самим котом Мостиком.

Животных с Крымского моста можно забрать к себе домой. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

А вот остальные дворняги не такие медийные личности, но все как на подбор - умные симпатяги.

Многие собаки на остров Тузла попали во время строительства Крымского моста. Несколько лет о них заботились строители моста. Лучшие друзья человека на сытном пайке стали активно размножаться и в итоге на острове организовался целый собачий мостоотряд - около 40 особей.

В ОЖИДАНИИ ДОМАШНЕЙ ВАХТЫ

- После завершения проекта в Керченском проливе часть питомцев рабочие забрали с собой в другие города, где будут строить новые объекты, - сообщили КП-Крым в инфоцентре «Крымский мост». - Оставшиеся 30 собак с Крымского моста решили распределить по приютам для животных по всей стране.

Хвостатые «строители» с Тузлы станут верными друзьями. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Но учитывая огромный интерес россиян к проекту и его участникам, в том числе четвероногим, каждому желающему дается возможность забрать собаку со стройки века в свою семью. У крымчан и не только есть возможность принять хвостатых «строителей» с Тузлы на домашнюю вахту. Такая акция прямо сейчас проходит на Крымском полуострове.

Щенкам нужны добрые и любящие хозяева. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Шесть взрослых собак и четырех щенков уже забрали жители Керчи.

ВАЖНО

Люди с добрым сердцем могут выбрать себе питомца среди «островитян», позвонив по телефону: +7(916)906-92-53.

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