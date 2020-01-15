2020-01-15T17:09:31+03:00
Общество

Бродячий питбуль по кличке "Крым" переехал в Питер и нашел свою любовь

Больного пса нашли на военном аэродроме в Саках волонтеры [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Крым и Рея. Фото: "АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам"/VKКрым и Рея. Фото: "АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам"/VK
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Питбультерьера по кличке "Крым" можно запросто назвать Золушкой в собачьей шкуре. Кобель в конце ноября прибился к военному аэродрому вблизи города Саки.

Собака была не в лучшей форме, когда он ей узнали волонтеры. Фото: ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ. г, САКИ

Собака была не в лучшей форме, когда он ей узнали волонтеры. Фото: ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ. г, САКИ

- Питбуля, которому нет и двух лет, нашли на взлетной полосе. Он был в плохом состоянии: худющий, бока в дерматите, на шее глубокая борозда от проволоки, - рассказали КП-Крым волонтеры.

Собаки страдала дерматитом. Фото: ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ. г, САКИ

Собаки страдала дерматитом. Фото: ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ. г, САКИ

Но бродячей собаке не место на военной базе, где «паркуются» истребители и бомбардировщики, поэтому зоозащитники стали активно искать новых хозяев для питбуля. На сигнал «SOS» откликнулись жители Санкт-Петербурга.

И хотя от Питера до Крыма больше двух тысяч километров, но расстояния не помеха для добрых сердец.

- На погрузке в Джанкое были питерские ребята, - сообщает пост в паблике «АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам» - Они решила помочь нам и сделали крюк (расстоянии от Джанкоя до Сак около 100 километров, - Ред.), чтобы забрать лохматого попутчика.

И вот настал торжественный момент проводов в дальний путь: крымчане посадили кобеля в кабину машины с небольшим приданным - ведром каши и новым ошейником.

Два дня пути питбуль перенес достойно. В Санкт-Петербурге "Крыма", так волонтеры назвали бедолагу, встретили с распростертыми объятьями. Псу сказочно повезло – он обрел не только любящих, понимающих толк в породе хозяев, но и нашел свою любовь.

"Крым" – вторая собака в семье питерцев, первая – питбуль "Рея".

Парочка очень хорошо себя чувствует. Фото: "АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам"/VK

Парочка очень хорошо себя чувствует. Фото: "АмстаффКоманда Питер. Помощь питбулям и стаффам"/VK

- Любовь случилась сразу же: цветов пока не дарил, но у мисочки ее место - всегда первое! - сообщают волонтеры.

Петербурженка Екатерина, взявшая "Крыма", считает, что питбультерьеры очень преданная, контактная и умная порода.

- Знаю, что из-за ошибочных стереотипов их боятся и редко забирают из приютов, - рассказала КП-Крым жительница Петербурга. - Но питбули все прекрасно понимают и очень благодарны тем, кто их спас. Поэтому, когда возник вопрос о второй собаке, то решили взять бездомную, с передержки. На глаза попалось объявление о "Крыме" и я заполнила анкету.

Так у трехлетней "Реи" и появился жених из Крыма.

Пока холодно хозяева и парочка собак живут в квартире, а как только придет тепло, то вся семья переберется на дачу, где и проведет все лето.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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