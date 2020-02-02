«Голодный комочек грязи пришел, еле отмыли»: Хорек-гулена сумел найти дорогу домой

2 Февр. 2020 2020-02-02T16:37:46+03:00

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Жители столицы Крыма близко приняли к сердцу пропажу симпатяги-хорька, чье фото появилось в соцсети.

- Сбежала любимица в районе улиц Зенитная, Трубаченко, Гражданская, - возвестил пост. - Живем в частном доме, два выхода на улицу. Дети бегали, забыли закрыть одну дверь. Хорек не кусается, если увидите, то поймайте, пожалуйста, или сообщите о местонахождении.

Встревоженная хозяйка сообщила и особые приметы милой животинки: вес около 800 граммов, есть чип, неагрессивная.

Местные детективы еще не успели проявить свои таланты в полную мощь, как последовал сигнал «отбой!»: - Всем спасибо за репосты и помощь, сама вернулась! Вернее, голодный комочек грязи пришел, еле отмыли!

Пользователи соцсети удивились: собаки-кошки дом находят, а вот хорьки – это что-то новенькое!

- Я тоже не ожидала такого поворота событий, но на всякий случай дверь, через которую она на улицу выскочила оставила открытой. И чудо случилось, - не нарадуется крымчанка. - Целые сутки где-то бродила, но все же решила, что дома лучше, и вернулась.

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ИСТОЧНИК KP.RU