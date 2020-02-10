Власти Крыма выставили на аукцион Керченский металлургический завод
Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на продажу АО «Керченский металлургический завод». Ранее предприятие принадлежало украинскому олигарху Ринату Ахметову, пишет ForPost.
Продаются 100% акций завода номинальной стоимостью 2,8 миллиарда рублей. При этом начальная цена активов составляет 706 миллионов.
Керченский металлургический завод - одно из крупнейших предприятий в Крыму, на нем работает 1,5 тысячи человек.
Его уже пытались продать в ноябре прошлого года, но тогда аукцион признали несостоявшимся.
Напомним, «Газпром» купил за два миллиарда рублей бывшую дачу Рината Ахметова «Новый Кучук-Кой» в поселке Парковое под Ялтой.
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ИСТОЧНИК KP.RU