2020-02-10T16:34:12+03:00
Экономика

Власти Крыма выставили на аукцион Керченский металлургический завод

Ранее предприятие принадлежало украинскому олигарху Ринату Ахметову
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Министерство имущественных и земельных отношений Крыма выставило на продажу АО «Керченский металлургический завод». Ранее предприятие принадлежало украинскому олигарху Ринату Ахметову, пишет ForPost.

Продаются 100% акций завода номинальной стоимостью 2,8 миллиарда рублей. При этом начальная цена активов составляет 706 миллионов.

Керченский металлургический завод - одно из крупнейших предприятий в Крыму, на нем работает 1,5 тысячи человек.

Его уже пытались продать в ноябре прошлого года, но тогда аукцион признали несостоявшимся.

Напомним, «Газпром» купил за два миллиарда рублей бывшую дачу Рината Ахметова «Новый Кучук-Кой» в поселке Парковое под Ялтой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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