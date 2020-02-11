Директору городских парковок Симферополя может грозить до шести лет тюрьмы

11 Февр. 2020 2020-02-11T12:11:31+03:00

Против руководителя МУП «ГорТрансСервис» и его зама возбуждено уголовное дело за присвоение средств

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В Симферополе разгорается очередной коррупционный скандал. На этот раз следователи обратили свое внимание предприятие, которое отвечает за платные городские парковки. Проверка показала - руководители МУП «ГорТрансСервис» не брезговали воровством бюджетных денег.

- Выявлен факт присвоения должностными лицами одного из МУП Симферополя вверенного им имущества, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

От этого «присвоения» бюджет столицы не досчитался кругленькой суммы. Схема была примитивной: сотрудники МУПа брали с автолюбителей деньги за парковку, но не вносили их в кассу предприятия, а прикарманивали.

- Задержаны директор МУП и бригадир отдела парковок и сервисного обслуживания, - отметили в пресс-службе МВД по РК.

Руководителю предприятия - Владимиру Смирнову – суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Бригадиру Фемида назначила запрет «на определенные действия».

Против мужчин возбуждено уголовное дело за присвоение или растрату (ч.3 ст.160 УК РФ). Им грозят крупные штрафы и лишение свободы до шести лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU