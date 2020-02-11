Пошла в народ: Глава Симферополя пересела на общественный транспорт

11 Февр. 2020 2020-02-11T16:25:20+03:00

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Глава администрации Симферополя Елена Проценко лично проверит местные маршрутки.

- Всю неделю планирую лично изучать ситуацию с общественным транспортом, на работу которого множество нареканий. Стану пользователем этой услуги на самых проблемных маршрутах, - написала Проценко на своей странице в Facebook.

По ее словам, никаких анонсов о том, на каких маршрутках поедет глава администрации не будет, как не будет и сонма сопровождающих.

Следует напомнить, что два года назад глава Крыма Сергей Аксенов попросил местных чиновников пользоваться общественным транспортом два раза в день, чтобы они «сформировали для себя картину происходящего».

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ИСТОЧНИК KP.RU