Генеральный директор ТРК «Крым» уволился по собственному желанию

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:59:23+03:00

Он поблагодарил весь коллектив за годы совместной работы

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Генеральный директор Автономной некоммерческой организации ТРК «Крым» Дмитрий Штейн покинул свой пост.

- Я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть телерадиокомпанию. Я благодарен всем вам за многолетний совместный труд, - цитирует Штейна Крым 24.

Напомним, что ранее генеральный директор телеканала «Миллет» и радио «Ватан Седасы» Эрвин Мусаев ушел в отставку. Он занял эту должность в 2017 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU